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[VIDEO] Madrid la armó y Romero repitió para estirar la ventaja de Colo Colo ante la UC
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Autor: Redacción Cooperativa
Los albos sacudieron a los cruzados al inicio del segundo tiempo.
Los albos sacudieron a los cruzados al inicio del segundo tiempo.
Colo Colo estiró la ventaja ante Universidad Católica en el inicio del segundo tiempo del clásico en el Monumental, con otro gol de Maxi Romero tras una nueva asistencia de Alvaro Madrid.
Madrid la hizo toda: Armó una pared con Francisco Marchant, después superó la marca de Agustín Farías y dejó solo en el área a Romero, quien definió para su doblete (48').
Revisa la jugada de Madrid y el gol de Romero para Colo Colo ante la UC: