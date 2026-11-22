Colo Colo estiró la ventaja ante Universidad Católica en el inicio del segundo tiempo del clásico en el Monumental, con otro gol de Maxi Romero tras una nueva asistencia de Alvaro Madrid.

Madrid la hizo toda: Armó una pared con Francisco Marchant, después superó la marca de Agustín Farías y dejó solo en el área a Romero, quien definió para su doblete (48').

Revisa la jugada de Madrid y el gol de Romero para Colo Colo ante la UC: