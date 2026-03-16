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[VIDEO] Madrid marcó su primer gol en Colo Colo para abrir la cuenta ante Huachipato
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El volante hizo estallar el Monumental con un golazo.
El volante hizo estallar el Monumental con un golazo.
Colo Colo se adelantó a Huachipato por la séptima fecha de la Liga de Primera gracias a un gran gol de Alvaro Madrid, que significó su primera anotación con la camiseta del "Cacique".
Corría el minuto 43 cuando Maximiliano Romero peleó por un balón dividido y con un toque sutil logró habilitar al volante, quien definió con un cañonazo de volea.
- Revisa el 1-0 parcial del cuadro albo: