[VIDEO] Marcelo Díaz sufrió una polémica expulsión por agresión al final del duelo con la U. de Conce

El veterano volante Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, sufrió una polémica expulsión en el tiempo agregado del partido ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, en el cierre de la sexta fecha de la Liga de Primera, por una agresión al defensa Leonel González.

En la mitad de cancha, Díaz fue en busca del jugador del cuadro penquista y le pegó con un leve golpe de puño en la espalda, provocando una exagerada reacción de González.

El árbitro José Cabero estaba a metros de la acción y de inmediato sacó la tarjeta roja, ante la incrédula mirada de los jugadores de la U y del propio "Carepato", quien pidió explicaciones.