Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.1°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Zampedri ejecutó de penal ante el "Mono" Sánchez y firmó su doblete ante Coquimbo Unido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Toro" anotó el tercero de los Cruzados en el Claro Arena.

[VIDEO] Zampedri ejecutó de penal ante el
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica anotó el 3-1 parcial sobre Coquimbo Unido en el segundo tiempo de la cuarta fecha de la Liga de Primera, con un disparo penal de Fernando Zampedri, quien celebró su doblete ante Diego "Mono" Sánchez en el Claro Arena.

Revisa el gol del Toro: 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada