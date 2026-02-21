Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] Zampedri ejecutó de penal ante el "Mono" Sánchez y firmó su doblete ante Coquimbo Unido
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El "Toro" anotó el tercero de los Cruzados en el Claro Arena.
Universidad Católica anotó el 3-1 parcial sobre Coquimbo Unido en el segundo tiempo de la cuarta fecha de la Liga de Primera, con un disparo penal de Fernando Zampedri, quien celebró su doblete ante Diego "Mono" Sánchez en el Claro Arena.
Revisa el gol del Toro: