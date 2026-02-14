[VIDEOS] Meneses y Rabello anotaron golazos en duelo de Limache y O'Higgins

Deportes Limache abrió el marcador, pero O'Higgins igualó rápidamente, con golazos en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.

Jean Meneses aprovechó para conectar de cabeza dentro del área un buen centro de Joaquín Montecinos al 14' del encuentro; cinco minutos después, Bryan Rabello se acomodó y definió de buena manera, anotando el empate transitorio.