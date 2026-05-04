¡A los 70 años! Arquero volvió del retiro para defender la portería en el fútbol español

El fútbol vivió una jornada histórica ayer domingo en España cuando Angel Mateos, un exminero de 70 años, se convirtió en el gran protagonista del Grupo II de la Tercera RFEF (quinta categoría del balompié hispano) al volver a disputar un partido oficial tras décadas de retiro.

El veterano guardameta defendió la portería del CD Colunga durante los primeros 20 minutos del duelo ante el Praviano. En una tarde marcada por la intensa lluvia asturiana, Mateos no fue un mero espectador: registró una destacada intervención al detener un disparo ajustado por bajo, aunque poco después recibió un gol tras un lanzamiento de esquina.

La historia de Mateos parece de otra época. Debutó hace 50 años con el Turón en Getxo y, aunque dejó el fútbol federado en 1998, nunca se alejó de las canchas, participando en ligas de empresas y torneos amateur. Esta temporada se acercó al Colunga para colaborar como preparador de porteros, pero terminó siendo inscrito como refuerzo ante la falta de efectivos.

La idea de su regreso surgió de forma natural en una práctica de fútbol. Mateos aceptó el desafío con una sola condición: que su presencia no perjudicara al equipo ni a terceros. Con la permanencia ya asegurada para ambos clubes, el escenario fue ideal para el homenaje.

Antes de saltar al césped bajo la atenta mirada de su nieto de 10 años, el portero recordó sus inicios en el fútbol de barro: "Cuando empecé, un portero que tuviera unos guantes de lana era un privilegiado. Había que parar a pelo".

Desde el club CD Colunga enfatizaron que su titularidad no fue una "excentricidad" ni un intento de romper récords por vanidad, sino un reconocimiento a su trayectoria y amor por el deporte. Mateos fue sustituido entre la ovación cerrada de la hinchada, cerrando un círculo que comenzó hace cinco décadas.