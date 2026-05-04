Comunidad Palestina acusa "actitud matonesca del embajador de Israel" hacia chilena de la Flotilla

La Comunidad Palestina de Chile denunció este lunes una "actitud matonesca" del embajador de Israel, Peleg Lewi, hacia Macarena Chahuán, chilena que el jueves fue detenida formando parte de la flotilla humanitaria Global Sumud que se dirigía rumbo a la Franja de Gaza.

A través de un comunicado, la organización árabe consideró "como una clara actitud matonesca las declaraciones del embajador de Israel en Chile, quien manifestó estar esperando a la víctima para que le relatara los hechos, ignorando que fue su propio Estado el que la mantuvo retenida ilegalmente".

"Denunciamos la indolencia con la que se ha tratado este caso y la actitud matonesca del embajador de Israel en Chile, quien pretende amedrentar a Macarena Chahuán tras el infierno que vivió en cautiverio", expresó el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Janna Sakalha.

El representante exigió "que el Estado de Chile deje de ser un espectador y actúe con la firmeza que la dignidad de nuestros ciudadanos requiere, especialmente cuando todavía hay tres chilenos cuya integridad depende de una posición clara y categórica de nuestra Cancillería".

La Comunidad señaló que el Gobierno no se preocupó debidamente de la salud de Macarena Chahuán ni facilitó la comunicación oportuna con su familia, y advirtió que "la política exterior de Chile, basada históricamente en el respeto al derecho internacional y los derechos humanos, no puede ser relativizada ni debilitada frente a actos ilegales de esta magnitud".

En esa línea, formuló un "llamado urgente al Gobierno a rectificar su posición y actuar con la determinación necesaria para garantizar la seguridad de los nacionales que aún se encuentran en zona de riesgo".