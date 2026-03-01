Alexis amargó a Pellegrini con un golazo y Sevilla rescató un empate ante Real Betis

Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo rescató un empate 2-2 ante Real Betis de Manuel Pellegrini en La Cartuja, en un partido válido por el clásico de Andalucía.

El elenco del ingeniero comenzó en ventaja gracias a los goles en el primer tiempo de Antony (16') y Alvaro Fidalgo (37'). Mientras que las anotaciones de Alexis Sánchez (62') e Isaac Romero (85') lograron empatar el encuentro.

El primer tiempo comenzó con una presión alta de Real Betis. El equipo de Pellegrini dominó la mayor parte del inicio y sometió a Sevilla que no lograba salir de su campo con tranquilidad.

A pesar de esto, Sevilla logró conectar pases y llegar al área rival, pero sin remates profundos o de mucho peligro para el arquero Alvaro Valles, quien controlaba el balón con comodidad.

El primer gol del encuentro llegó en el minuto 16 tras un golazo de chilena de Antony. El brasileño logró burlar a la defensa de Sevilla y anotó el primer tanto.

Betis continuaba presionando y Alvaro Fidalgo logró ampliar el marcador en el minuto 37 gracias a una asistencia de Ez Adbe, quien tuvo un rol protagónico en todo el encuentro.

En el complemento, Gabriel Suazo fue sustituido en el entretiempo, y gracias a los ingresos de Joaquín Martínez Gauna ("Oso") y Chidera Ejuke, Sevilla logró meterse en el encuentro y atacó constantemente a Betis.

En el minuto 62 Alexis Sánchez marcó un golazo de cabeza, lo que le permitió a su equipo descontar. Ocho minutos después el chileno tuvo que ser sustituido por molestias físicas, en su lugar entró Isaac Romero.

El empate de Sevilla llegó en los minutos finales gracias a la anotación de Isaac Romero en el minuto 85, marcando así lo que sería el último gol del encuentro.

Con este resultado, Real Betis quedó en quinta posición con 43 puntos. Por su parte, Sevilla se ubicó en el puesto 12° con 30 unidades.