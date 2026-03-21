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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Alexis cometió error que terminó en el primer gol de Valencia ante Sevilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El español Hugo Duro marcó tras la equivocación del chileno.

Alexis cometió error que terminó en el primer gol de Valencia ante Sevilla
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Un costoso error de Alexis Sánchez produjo el 1-0 de Valencia ante Sevilla, por la fecha 29 de la Liga española, luego de que el chileno iniciara la jugada que terminó en el primer tanto del conjunto "che".

A los 38 minutos, el atacante nacional intentó jugar hacia atrás, pero su pase fue impreciso y dejó el balón servido para Largie Ramazani, quien aprovechó la equivocación para sacar un remate que obligó a intervenir al portero sevillista.

Sin embargo, el rebote quedó en el área y fue capitalizado por Hugo Duro, quien remató de cabeza y envió el balón al fondo de la red. 

Minutos más tarde, el propio jugador Duro anotó el 2-0 y Valencia se fue al descanso con una amplia ventaja.

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