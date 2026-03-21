Alexis cometió error que terminó en el primer gol de Valencia ante Sevilla
El español Hugo Duro marcó tras la equivocación del chileno.
El español Hugo Duro marcó tras la equivocación del chileno.
Un costoso error de Alexis Sánchez produjo el 1-0 de Valencia ante Sevilla, por la fecha 29 de la Liga española, luego de que el chileno iniciara la jugada que terminó en el primer tanto del conjunto "che".
A los 38 minutos, el atacante nacional intentó jugar hacia atrás, pero su pase fue impreciso y dejó el balón servido para Largie Ramazani, quien aprovechó la equivocación para sacar un remate que obligó a intervenir al portero sevillista.
Sin embargo, el rebote quedó en el área y fue capitalizado por Hugo Duro, quien remató de cabeza y envió el balón al fondo de la red.
Minutos más tarde, el propio jugador Duro anotó el 2-0 y Valencia se fue al descanso con una amplia ventaja.