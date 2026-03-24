Alexis y Gabriel Suazo tienen nuevo entrenador en Sevilla

Sevilla FC, de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, anunció al español Luis García como su nuevo entrenador para lo que resta de temporada, tras el despido de Matías Almeyda.

El técnico arribó al conjunto andaluz tras dirigir a Deportivo Alavés desde 2022 hasta 2024, club en el que estuvo al mando por 108 partidos.

El estratego firmó con los sevillanos un contrato hasta junio de 2027.

Sevilla se ubica en la décimoquinta ubicación con 31 puntos a tres unidades de la zona de descenso, luego de la derrota como local por 2-0 ante Valencia en la pasada fecha de la Liga española.