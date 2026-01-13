Arbeloa: "Soy consciente de la responsabilidad que tengo"

Alvaro Arbeloa admitió que este martes "es un día especial" para él, durante su presentación como nuevo entrenador de Real Madrid, cargo que asume "consciente de la responsabilidad" que tiene y que encara "con muchísima ilusión".

"Para mí es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte de Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia para mí ha sido especial", dijo.

"Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima, muchísima ilusión", añadió.

Arbeloa explicó que ayer lunes por la tarde le comunicaron que el club y Xabi Alonso había "llegado de mutuo acuerdo a separar sus caminos" y que querían que él tomase las riendas del primer equipo.

"Ayer hablé con Xabi, todos saben la relación y amistad que me une con él, lo que le aprecio y seguirá siendo mutuo", complementó.