Atento Gabriel Suazo: Sevilla negocia la venta del lateral Oso a Fiorentina

Sevilla FC y Fiorentina comenzaron las negociaciones para el traspaso del lateral izquierdo Joaquín Martínez "Oso", gran competidor por la titularidad con el chileno Gabriel Suazo.

Pese a una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, la venta del jugador se está tratando por 12 millones, según adelantó este sábado el diario milanés La Gazzetta dello Sport y confirmó la agencia EFE.

Los representantes de Oso, vinculado a Sevilla hasta junio de 2027, ya habrían pactado con Fiorentina las bases del nuevo contrato por cuatro temporadas.

Oso irrumpió el pasado curso en el fútbol profesional como una gran revelación, con veinticuatro partidos oficiales disputados, dos goles marcados y cuatro asistencias, y con sus destacadas actuaciones se erigió en uno de los pilares de la agónica salvación de Sevilla.

En caso de concretarse la operación, asoma un terreno más llano para Gabriel Suazo, quien por pasajes de la última temporada alternó con Oso y, en los momentos más críticos, la prensa pidió su suplencia en favor del hispanoargentino.