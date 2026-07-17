Atlético cerró la puerta de salida de Julián Alvarez: No lo venderá "ni por 200 millones"

El consejero delegado de Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, cerró nuevamente la puerta a una salida de Julián Alvarez y aseguró que el club no aceptará ofertas de 100, 150 ni 200 millones de euros por el atacante argentino.

El dirigente explicó que la postura fue comunicada directamente al futbolista, a su representante y al presidente de FC Barcelona, Joan Laporta. "No tengo ninguna duda de que Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", afirmó.

Gil Marín también respondió a Laporta, quien durante esta semana expresó que la propuesta del cuadro catalán no era infinita. "Nuestra respuesta sí que es infinita: No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200", remarcó.

Alvarez tiene contrato con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. La institución manifestó en reiteradas ocasiones que no contempla desprenderse del seleccionado argentino.

El delantero, quien disputará este domingo la final del Mundial frente a España, expresó el pasado 23 de junio su deseo de dejar el club. "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", manifestó ante el interés de Barcelona.

Atlético de Madrid rechazó durante este mercado propuestas de Barcelona y Real Madrid, pero su consejero delegado insistió en que ninguna cifra modificará la decisión del club.