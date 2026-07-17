Pescador sobrevivió a las marejadas: "El agua me dio dos vueltas dentro de la casa"

La fuerza del sistema frontal en la Región del Biobío tuvo su punto más crítico en el sector de Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco, donde este viernes el ingreso del mar alcanzó una altitud aproximada de ocho metros y provocó la destrucción total de una decena de inmuebles.

Entre los damnificados se encuentra Pedro Carvajal, un pescador que relató a Cooperativa cómo el paso del agua destruyó su hogar en cuestión de segundos y puso en riesgo su vida.

"Me había levantado a tomar desayuno, pero el mar no estaba tan fuerte. Pasó como media hora y no, insoportable (la fuerza del agua): empezó a reventar en la parte de la culata de la casa, rompió las dos paredes y ahí pasó el agua soplada para afuera", detalló el afectado sobre la violencia del fenómeno.

Asimismo, el pescador describió cómo la fuerza del torrente lo atrapó dentro de los escombros de su propia casa, sufriendo golpes y desplazamientos mientras el agua destruía todo a su paso.

Las marejadas de hasta ocho metros de altura registradas en Penco destruyeron totalmente al menos diez viviendas en el sector de Cerro Verde Bajo. (FOTO: ATON)

"Fue todo muy rápido, el agua se lo llevó a uno (...) me pilló la ola y me dio como dos vueltas adentro (de la casa). Y ahí dije: 'No, nada más que hacer, me voy'", señaló el sobreviviente tras perder el primer piso de su inmueble.

A pesar de la gravedad de la situación, Carvajal enfatizó que mantener la calma fue fundamental para escapar del agua antes de que la estructura colapsara por completo.

Respuesta de las autoridades

Tras el desastre en Cerro Verde Bajo, el panorama es de pérdida total para al menos diez familias.

En el lugar ya se encuentra trabajando personal de emergencia para la aplicación de la ficha FIBE (Ficha Básica de Emergencia), proceso clave para que los damnificados puedan acceder a los bonos de recuperación y soluciones habitacionales.

Se espera que durante la jornada el Presidente José Antonio Kast visite la zona de Lirquén y Penco para supervisar la entrega de ayuda, en un contexto donde el Gobierno ya confirmó la disponibilidad inmediata de fondos de emergencia para los Gobiernos Regionales y Senapred.