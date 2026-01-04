Atlético de Madrid no consiguió pasar del empate en su visita a Real Sociedad en La Liga

Atlético de Madrid no logró sostener su ventaja y sufrió con el debut del entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo en Real Sociedad, ya que apenas consiguió igualar 1-1 en el Estadio de Anoeta por la decimoctava jornada de la Liga y con ello se alejó más de la parte alta.

Los anfitriones fueron superiores en el ritmo desde el inicio gracias a aproximaciones de Mikel Oyarzabal. Incluso, el árbitro Juan Martínez anuló un autogol de Alexander Sorloth (45') por fuera de juego posicional de Brais Méndez, desatando el reclamo de la parcialidad local.

Ya para el complemento el marcador se movió cuando el espigado atacante noruego (50') abrió la cuenta para los "colchoneros". Sin embargo, la reacción local fue inmediata y Gonçalo Guedes (55') igualó tras una rápida transición ofensiva de Real Sociedad.

Con este resultado, Atlético de Madrid se ubicó cuarto con 38 puntos y se distanció a once unidades de los 49 que posee FC Barcelona en el liderato. En tanto, los de Matarazzo sumaron 18 positivos para quedar a dos de los 16 que tienen a Valencia abriendo la zona del descenso.

En su siguiente partido, los de Diego Simeone afrontarán la Supercopa de España ante Real Madrid el próximo jueves 8 de enero a las 16:00 horas (19:00 GMT). Ambos protagonizarán su derbi en el Alinma Stadium de Jeddah, en Arabia Saudita.