Atlético de Madrid sucumbió contra Athletic Club en complejo regreso para Julián Alvarez

Atlético de Madrid tuvo una amarga jornada en la Liga Española, con una derrota de 3-0 en su visita a Athletic Club de Bilbao que incluyó el regreso de Julián Alvarez en medio de su complicada situación dentro de los "colchoneros".

La escuadra vasca lució su efectividad en San Mamés y obtuvo los tres puntos mediante los goles de Nico Williams (46'), Robert Navarro (48') y Oihan Sancet (90'),

Alvarez volvió a la citación del "Atleti" luego de un partido como baja por "indisposición", aunque algunos reportes apuntaron a una "depresión severa" por el frustrado traspaso a FC Barcelona y el posterior repudio de los propios hinchas albirrojos por su intención de partir.

El trasandino inició como suplente e ingresó a los 59' por Lee Kang-in, siendo objeto de sonoras pifias desde las gradas. Al término del partido las cámaras se enfocaron en Alvarez, quien se marchó a camarines con evidente tristeza.

Por otro lado, junto a Alvarez ingresó el central Cristian "Cuti" Romero, refuerzo que hizo su debut en Atlético de Madrid.

Con este resultado el elenco dirigido por Diego Simeone sumó su primera derrota en estas primeras cuatro fechas del torneo, permitiendo a Athletic Club alcanzar su segundo festejo consecutivo.