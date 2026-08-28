Julián Alvarez sumó su tercer día sin entrenar y quedó descartado ante Sevilla

Julián Alvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid, completó este viernes su tercer entrenamiento consecutivo fuera del trabajo del plantel y Diego Simeone confirmó que no estará ante Sevilla, en medio de la tensión por su futuro a solo cinco días del cierre del mercado de fichajes.

El atacante volvió a ausentarse de la práctica por una "indisposición", la misma explicación entregada oficialmente por el club durante miércoles y jueves, y finalmente quedó descartado para el compromiso de este sábado por la tercera fecha de La Liga.

"Evidentemente, él no va a estar mañana", confirmó Simeone después del entrenamiento realizado en el Centro Deportivo de Majadahonda.

La situación deportiva coincide con las dudas respecto de la continuidad del campeón del mundo argentino. Atlético de Madrid mantiene su postura de no negociar su traspaso a Barcelona, mientras que Arsenal aparece como otra de las alternativas para una eventual salida antes del cierre del mercado.

Julián tiene contrato con el conjunto "colchonero" hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

COPE afirmó que Julián Alvarez atraviesa una "depresión severa"

En paralelo a la versión oficial de Atlético de Madrid sobre una "indisposición", la cadena española COPE afirmó, citando fuentes anónimas, que la ausencia de Alvarez de los entrenamientos responde a una "depresión severa". Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada públicamente por el futbolista ni por el club.

El escenario se suma a las declaraciones entregadas el jueves por Miguel Angel Gil Marín, consejero delegado de Atlético de Madrid, quien aseguró que el delantero está "realmente mal" y atravesando "una situación muy, muy difícil, a nivel personal y profesional".

Gil Marín sostuvo además que Alvarez está "completamente confundido" y acusó a otras personas de haberlo "engañado y confundido", en medio de las tratativas y diferencias surgidas por el interés de Barcelona en contratarlo.

Mientras se resuelve su futuro, Simeone deberá afrontar la visita a Sevilla sin Alvarez y tampoco tendrá disponible al delantero Alexander Sorloth, lesionado, ni al defensor Robin Le Normand, quien está suspendido.