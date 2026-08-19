Atlético de Madrid venció a Málaga e inició con el pie derecho su camino en La Liga

Atlético de Madrid venció por 2-0 a Málaga en el Metropolitano por la primera fecha de La Liga, resultado que le permitió al conjunto "colchonero" iniciar la temporada con pie derecho.

En el regreso del elenco andaluz a la máxima categoría española tras ocho años de ausencia, el compromiso se mantuvo cerrado durante una primera mitad de escasas llegadas.

La paridad se destrabó tras las modificaciones ofensivas ordenadas por Diego Simeone, cuando el surcoreano Kang-in Lee aprovechó una habilitación de Dávid Hancko para abrir el marcador (70').

El cuadro visitante intentó reaccionar en el tramo final, pero Alex Baena capturó un balón dentro del área para sentenciar el compromiso (85').

Con este resultado, Atlético de Madrid sumó sus primeros tres puntos antes de volver a hacer como anfitrión en el Metropolitano este próximo domingo 23 de agosto ante Villarreal.