Bajó el equipo de Demichelis: Mallorca perdió la categoría por criterio de desempate
El cuadro balear venció 3-0 a Real Oviedo, pero el resultado no le alcanzó para sostenerse en la máxima categoría.
El cuadro balear venció 3-0 a Real Oviedo, pero el resultado no le alcanzó para sostenerse en la máxima categoría.
Mallorca, dirigido por el argentino Martín Demichelis, perdió la categoría en la última fecha de la liga española pese a vencer 3-0 a Real Oviedo, en una jornada en la que Girona también descendió.
El equipo de Demichelis llegó a la última jornada con escaso margen y cumplió su tarea con goles de Pablo Torre, Manu Morales y Vedat Muriqi. El triunfo dejó a Mallorca con 42 puntos, la misma línea de Levante y Osasuna, pero terminó en el puesto 18 por criterio de desempate.
La otra definición directa estuvo en Montilivi, donde Girona igualó 1-1 con Elche y perdió la categoría. El equipo catalán necesitaba ganar para sostenerse en Primera División, pero el empate favoreció al cuadro de Lucas Cepeda, que aseguró su permanencia.
Levante cayó 2-1 ante Real Betis y Osasuna perdió 1-0 frente a Getafe, aunque ambos conservaron la categoría. El conjunto azulón, además, cerró la temporada con clasificación a la Conference League, mientras que Celta aseguró un cupo en la Europa League.
De esta forma, Real Oviedo, Girona y Mallorca jugarán la próxima temporada en Segunda División, en una definición que mantuvo la zona de descenso sin modificaciones tras la última fecha.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|FC Barcelona
|38
|94
|+59
|Champions
|2
|Real Madrid
|38
|86
|+42
|Champions
|3
|Villarreal CF
|37
|69
|+22
|Champions
|4
|Atlético de Madrid
|37
|69
|+22
|Champions
|5
|Real Betis
|38
|60
|+11
|Champions
|6
|Celta
|38
|54
|+5
|Europa League
|7
|Getafe CF
|38
|51
|-6
|Conference
|8
|Rayo Vallecano
|38
|50
|-3
|-
|9
|Valencia CF
|38
|49
|-9
|-
|10
|Real Sociedad
|38
|46
|-2
|-
|11
|RCD Espanyol de Barcelona
|38
|46
|-12
|-
|12
|Athletic Club
|38
|45
|-15
|-
|13
|Sevilla FC
|38
|43
|-14
|-
|14
|Deportivo Alavés
|38
|43
|-12
|-
|15
|Elche CF
|38
|43
|-8
|-
|16
|Levante UD
|38
|42
|-14
|-
|17
|CA Osasuna
|38
|42
|-6
|-
|18
|RCD Mallorca
|38
|42
|-10
|Descenso
|19
|Girona FC
|38
|41
|-16
|Descenso
|20
|Real Oviedo
|38
|29
|-34
|Descenso
```