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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Bajó el equipo de Demichelis: Mallorca perdió la categoría por criterio de desempate

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El cuadro balear venció 3-0 a Real Oviedo, pero el resultado no le alcanzó para sostenerse en la máxima categoría.

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Mallorca, dirigido por el argentino Martín Demichelis, perdió la categoría en la última fecha de la liga española pese a vencer 3-0 a Real Oviedo, en una jornada en la que Girona también descendió.

El equipo de Demichelis llegó a la última jornada con escaso margen y cumplió su tarea con goles de Pablo Torre, Manu Morales y Vedat Muriqi. El triunfo dejó a Mallorca con 42 puntos, la misma línea de Levante y Osasuna, pero terminó en el puesto 18 por criterio de desempate.

La otra definición directa estuvo en Montilivi, donde Girona igualó 1-1 con Elche y perdió la categoría. El equipo catalán necesitaba ganar para sostenerse en Primera División, pero el empate favoreció al cuadro de Lucas Cepeda, que aseguró su permanencia.

Levante cayó 2-1 ante Real Betis y Osasuna perdió 1-0 frente a Getafe, aunque ambos conservaron la categoría. El conjunto azulón, además, cerró la temporada con clasificación a la Conference League, mientras que Celta aseguró un cupo en la Europa League.

De esta forma, Real Oviedo, Girona y Mallorca jugarán la próxima temporada en Segunda División, en una definición que mantuvo la zona de descenso sin modificaciones tras la última fecha.

Tabla final de la liga española

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 FC Barcelona 38 94 +59 Champions
2 Real Madrid 38 86 +42 Champions
3 Villarreal CF 37 69 +22 Champions
4 Atlético de Madrid 37 69 +22 Champions
5 Real Betis 38 60 +11 Champions
6 Celta 38 54 +5 Europa League
7 Getafe CF 38 51 -6 Conference
8 Rayo Vallecano 38 50 -3 -
9 Valencia CF 38 49 -9 -
10 Real Sociedad 38 46 -2 -
11 RCD Espanyol de Barcelona 38 46 -12 -
12 Athletic Club 38 45 -15 -
13 Sevilla FC 38 43 -14 -
14 Deportivo Alavés 38 43 -12 -
15 Elche CF 38 43 -8 -
16 Levante UD 38 42 -14 -
17 CA Osasuna 38 42 -6 -
18 RCD Mallorca 38 42 -10 Descenso
19 Girona FC 38 41 -16 Descenso
20 Real Oviedo 38 29 -34 Descenso
Pts: puntos | PJ: partidos jugados | Dif: diferencia de gol.

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