Bajó el equipo de Demichelis: Mallorca perdió la categoría por criterio de desempate

Mallorca, dirigido por el argentino Martín Demichelis, perdió la categoría en la última fecha de la liga española pese a vencer 3-0 a Real Oviedo, en una jornada en la que Girona también descendió.

El equipo de Demichelis llegó a la última jornada con escaso margen y cumplió su tarea con goles de Pablo Torre, Manu Morales y Vedat Muriqi. El triunfo dejó a Mallorca con 42 puntos, la misma línea de Levante y Osasuna, pero terminó en el puesto 18 por criterio de desempate.

La otra definición directa estuvo en Montilivi, donde Girona igualó 1-1 con Elche y perdió la categoría. El equipo catalán necesitaba ganar para sostenerse en Primera División, pero el empate favoreció al cuadro de Lucas Cepeda, que aseguró su permanencia.

Levante cayó 2-1 ante Real Betis y Osasuna perdió 1-0 frente a Getafe, aunque ambos conservaron la categoría. El conjunto azulón, además, cerró la temporada con clasificación a la Conference League, mientras que Celta aseguró un cupo en la Europa League.

De esta forma, Real Oviedo, Girona y Mallorca jugarán la próxima temporada en Segunda División, en una definición que mantuvo la zona de descenso sin modificaciones tras la última fecha.

Tabla final de la liga española

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 FC Barcelona 38 94 +59 Champions 2 Real Madrid 38 86 +42 Champions 3 Villarreal CF 37 69 +22 Champions 4 Atlético de Madrid 37 69 +22 Champions 5 Real Betis 38 60 +11 Champions 6 Celta 38 54 +5 Europa League 7 Getafe CF 38 51 -6 Conference 8 Rayo Vallecano 38 50 -3 - 9 Valencia CF 38 49 -9 - 10 Real Sociedad 38 46 -2 - 11 RCD Espanyol de Barcelona 38 46 -12 - 12 Athletic Club 38 45 -15 - 13 Sevilla FC 38 43 -14 - 14 Deportivo Alavés 38 43 -12 - 15 Elche CF 38 43 -8 - 16 Levante UD 38 42 -14 - 17 CA Osasuna 38 42 -6 - 18 RCD Mallorca 38 42 -10 Descenso 19 Girona FC 38 41 -16 Descenso 20 Real Oviedo 38 29 -34 Descenso Pts: puntos | PJ: partidos jugados | Dif: diferencia de gol.

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