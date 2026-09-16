Barcelona aplastó a Racing de Santander y estiró su campaña perfecta en La Liga

Barcelona aplasto con un 7-2 a Racing de Santander este miércoles en Camp Nou y estiró su campaña perfecta, con seis triunfos seguidos en La Liga de España.

El triunfo, bajo una intensa lluvia, también fue un hito para los catalanes, ya que es el mejor arranque de temporada que han tenido en su historia.

El cuadro azulgrana tomó ventaja con goles de Joao Cancelo (8') y Raphinha (25' de penal), pero Racing ofreció resistencia y descontó gracias a Maguette Gueye (30').

Sin embargo, Barcelona volvió a pisar el acelerador: A los 36' firmó el tercero, con un autogol de Villalibre, y después Raphinha repitió para dejar el 4-1 antes del descanso. (42').

Los culés pudieron terminar el primer tiempo con cinco goles, pero Lamine Yamal desperdició un tiro penal, atajado por el arquero Julen Agirrezabala (45').

En la segunda parte, Racing volvió a recortar distancia tras otra falla defensiva de Barcelona, con un remate de Yassir Zabiri (65'), pero la reacción de los dirigidos por Hansi Flick fue inmediata y Raphinha, con otro penal, firmó su triplete (67').

Finalmente, Lamine Yamal se redimió por el penal perdido, con una asistencia a Gabriel Jesús (79') y su propio gol para cerrar el 7-2 en Camp Nou (89').

Con el resultado, Barcelona sumó 18 puntos en el liderato y en la próxima fecha enfrentará a Sevilla, el equipo del chileno Gabriel Suazo.

Racing de Santander, en cambio, quedó con siete positivos en el décimo lugar y visitará en la próxima jornada a Celta de Vigo.