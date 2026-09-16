Boccardo: "Esperamos que el Presupuesto sea de empleo y reactivación, no de recortes"

El exministro del Trabajo Giorgio Boccardo (Frente Amplio) pidió en Cooperativa que el Gobierno de José Antonio Kast enfoque su primer proyecto de ley de Presupuesto en la reactivación laboral, pues a su juicio, el actual Ejecutivo no ha presentado propuestas en esa línea desde que asumió en el poder.

"Estamos ante una situación nueva dentro de la coyuntura laboral: Chile viene hace más de 15 años, desde el 2013, aumentando la tasa de desocupación, pero lo que no habíamos visto en el último tiempo es que la economía destruyó cerca de 16 mil puestos de trabajo, disminuyó el empleo formal y aumentó la informalidad", alertó en Lo que Queda del Día.

En este escenario, la exautoridad afirmó que "hasta el momento -y esperamos que eso cambie en la discusión de Presupuesto-, no ha habido propuestas concretas de parte del Gobierno en materia de empleo, y creo que eso es lo más preocupante, porque se suponía que iba a recuperar el empleo".

Además, Boccardo apuntó que desde el Ejecutivo siguen "ajustando las expectativas a la baja" de una eventual recuperación del mercado, relevando que "si hace cuatro meses el plan de empleo era de 50 mil puestos de trabajo -que son muy poquitos para la situación actual-, el día de ayer informaron que recién iban a mandatar a crear un plan de empleo (para generar) 25 mil puestos de trabajo".

Frente a datos que apuntan a que "la economía destruyó cerca de 16 mil puestos de trabajo", el exministro urgió a priorizar el empleo en el erario nacional. (Foto: ATON)

Con todo, "esperamos que el Presupuesto sea de empleo y de reactivación económica, y no un Presupuesto de recortes", enfatizó, aseverando que tanto el Frente Amplio, como las exautoridades del gobierno de Boric en su conjunto, "estamos muy disponibles a discutir propuestas" en esa línea.

Al mismo tiempo, advirtió que "las medidas laborales de desregulación, como modificar las 40 Horas -que a estas alturas son un patrimonio del país, y sería como intentar modificar la PGU o el postnatal-, no apuntan a la generación de puestos de trabajo. Entonces, es importante que después de estos seis meses (en La Moneda) presenten por fin un plan de empleo y reactivación económica".

El exministro mencionó como ejemplos de herramientas a las que el Gobierno puede echar mano "reactivar la cartera de inversión en obras públicas; ocupar los recursos en intermediación laboral para capacitar trabajadores y que se empleen rápidamente en esos trabajos; tener una sala cuna sin letra chica, y que permita que las mamás puedan ir a trabajar mientras sus hijos se educan, y fortalecer los mecanismos de subsidio unificado al empleo".