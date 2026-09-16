La Conferencia Internacional Espacio y Desarrollo Sostenible (CEDS) celebrará su segunda versión entre el 27 y el 29 de octubre de 2026 en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, un encuentro clave impulsado por el Centro Regional Copernicus para América Latina y el Caribe (CopernicusLAC Chile) para discutir el uso ético y la gobernanza del espacio en la región.

El evento abordará temáticas que van desde el monitoreo ambiental hasta el marco regulatorio y la basura espacial, contando con la participación de expertos internacionales y autoridades.

Al respecto, la coordinadora ejecutiva del CopernicusLAC Chile, Macarena Pérez, destacó en Lo Que Queda del Día que "el visibilizar el espacio o la Tierra desde el espacio tiene una riqueza inmensa" y enfatizó la trascendencia de este foro para América Latina, señalando que "este tipo de discusión es extremadamente relevante desde el ámbito civil".

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