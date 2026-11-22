En el marco de la fecha 13 de la liga española, FC Barcelona derrotó por 3-2 a Villarreal en el Camp Nou e impidió a Real Madrid igualar su puntaje en la cima de la tabla.

Sin embargo, la jornada comenzó cuesta arriba, pues el "submarino amarillo" sorprendió de entrada con los tempraneros goles de Tajon Buchanan (5') y Tani Oluwaseyi (7').

El conjunto catalán dominó el partido, pero tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para dar vuelta el marcador.

Los dirigidos por Hansi Flick dejaron los tres puntos en casa con las anotaciones de Gerard Martín (57'), Fermín López (61') y un autogol de Pau Navarro (67'), quien además terminó expulsado a los 90+4'.

De esta manera, FC Barcelona logró su tercera victoria consecutiva y llegó a 36 puntos, tres por delante de Real Madrid y a ocho de Atlético de Madrid, que perdió pero sostuvo el tercer puesto gracias al empate del Real Betis de Manuel Pellegrini ante el Sevilla de Gabriel Suazo.