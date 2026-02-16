Barcelona sufrió remontada ante Girona y cedió el liderato a Real Madrid en La Liga

Barcelona cedió el liderato de la Liga de España a Real Madrid, tras sufrir una remontada por 2-1 ante Girona en el Estadio Municipal de Montilivi, por la fecha 24 del torneo.

La derrota dejó al cuadro catalán con 58 puntos, a dos de Real Madrid, que asaltó la cima tras vencer a Real Sociedad el fin de semana.

En el primer tiempo del encuentro, el cuadro blaugrana tuvo las ocasiones más claras para abrir el marcador e incluso el delantero español Lamine Yamal desperdició un penal con un remate al vertical.

En la segunda mitad, los catalanes, marcaron el primer gol del cotejo, gracias a un gran cabezazo de Pau Cubarsí a los 59 minutos, tras asistencia de Jules Koundé.

Sin embargo, tres minutos después (62'), el francés Thomas Lemar igualó el partido tras aparecer junto a la línea de gol y empujar el balón al fondo del arco.

Los blanquirojos sellaron la remontada con un tanto de de Fran Beltrán, quien batió al arquero Joan García con un remate cruzado desde el borde del área a los 86 minutos.

La victoria permitió a Girona alejarse de los puestos de descenso y se ubicó décimo segundo con 29 puntos.

En la próxima fecha, Barcelona enfrentará a Levante y Girona visitará a Alavés.