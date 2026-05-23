Betis cerró la liga española con un triunfo sobre Levante

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, cerró la liga española con un triunfo 2-1 sobre Levante en el Estadio La Cartuja, por la trigésima octava y última fecha de LaLiga.

El cuadro verdiblanco abrió la cuenta a los 5 minutos con un gol de Abde, mientras que Carlos Espí igualó para la visita a los 45'. En el segundo tiempo, Pablo Fornals marcó el 2-1 definitivo a los 68' tras aprovechar un rebote dejado por el portero Matt Ryan.

Con este resultado, Betis terminó la temporada con 60 puntos en su regreso a la Liga de Campeones, mientras que Levante también cerró la jornada con la permanencia asegurada pese a la derrota debido al criterio de desempate del torneo.