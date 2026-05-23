Betis cerró la liga española con un triunfo sobre Levante
El equipo de Manuel Pellegrini sumó 60 puntos en el torneo.
El equipo de Manuel Pellegrini sumó 60 puntos en el torneo.
Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, cerró la liga española con un triunfo 2-1 sobre Levante en el Estadio La Cartuja, por la trigésima octava y última fecha de LaLiga.
El cuadro verdiblanco abrió la cuenta a los 5 minutos con un gol de Abde, mientras que Carlos Espí igualó para la visita a los 45'. En el segundo tiempo, Pablo Fornals marcó el 2-1 definitivo a los 68' tras aprovechar un rebote dejado por el portero Matt Ryan.
Con este resultado, Betis terminó la temporada con 60 puntos en su regreso a la Liga de Campeones, mientras que Levante también cerró la jornada con la permanencia asegurada pese a la derrota debido al criterio de desempate del torneo.
Revisa la tabla de posiciones de LaLiga
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|FC Barcelona
|38
|94
|+59
|Champions
|2
|Real Madrid
|38
|86
|+42
|Champions
|3
|Villarreal CF
|37
|69
|+22
|Champions
|4
|Atlético de Madrid
|37
|69
|+22
|Champions
|5
|Real Betis
|38
|60
|+11
|Champions
|6
|Celta
|38
|54
|+5
|Europa League
|7
|Getafe CF
|38
|51
|-6
|Conference
|8
|Rayo Vallecano
|38
|50
|-3
|-
|9
|Valencia CF
|38
|49
|-9
|-
|10
|Real Sociedad
|38
|46
|-2
|-
|11
|RCD Espanyol de Barcelona
|38
|46
|-12
|-
|12
|Athletic Club
|38
|45
|-15
|-
|13
|Sevilla FC
|38
|43
|-14
|-
|14
|Deportivo Alavés
|38
|43
|-12
|-
|15
|Elche CF
|38
|43
|-8
|-
|16
|Levante UD
|38
|42
|-14
|-
|17
|CA Osasuna
|38
|42
|-6
|-
|18
|RCD Mallorca
|38
|42
|-10
|Descenso
|19
|Girona FC
|38
|41
|-16
|Descenso
|20
|Real Oviedo
|38
|29
|-34
|Descenso