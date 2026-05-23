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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Betis cerró la liga española con un triunfo sobre Levante

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El equipo de Manuel Pellegrini sumó 60 puntos en el torneo.

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Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, cerró la liga española con un triunfo 2-1 sobre Levante en el Estadio La Cartuja, por la trigésima octava y última fecha de LaLiga.

El cuadro verdiblanco abrió la cuenta a los 5 minutos con un gol de Abde, mientras que Carlos Espí igualó para la visita a los 45'. En el segundo tiempo, Pablo Fornals marcó el 2-1 definitivo a los 68' tras aprovechar un rebote dejado por el portero Matt Ryan.

Con este resultado, Betis terminó la temporada con 60 puntos en su regreso a la Liga de Campeones, mientras que Levante también cerró la jornada con la permanencia asegurada pese a la derrota debido al criterio de desempate del torneo.

Revisa la tabla de posiciones de LaLiga

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 FC Barcelona 38 94 +59 Champions
2 Real Madrid 38 86 +42 Champions
3 Villarreal CF 37 69 +22 Champions
4 Atlético de Madrid 37 69 +22 Champions
5 Real Betis 38 60 +11 Champions
6 Celta 38 54 +5 Europa League
7 Getafe CF 38 51 -6 Conference
8 Rayo Vallecano 38 50 -3 -
9 Valencia CF 38 49 -9 -
10 Real Sociedad 38 46 -2 -
11 RCD Espanyol de Barcelona 38 46 -12 -
12 Athletic Club 38 45 -15 -
13 Sevilla FC 38 43 -14 -
14 Deportivo Alavés 38 43 -12 -
15 Elche CF 38 43 -8 -
16 Levante UD 38 42 -14 -
17 CA Osasuna 38 42 -6 -
18 RCD Mallorca 38 42 -10 Descenso
19 Girona FC 38 41 -16 Descenso
20 Real Oviedo 38 29 -34 Descenso
Pts: puntos | PJ: partidos jugados | Dif: diferencia de gol.

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