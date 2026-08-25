Betis de Pellegrini mantuvo el paso ganador en La Liga tras tumbar a Valencia

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, mantuvo el paso ganador en el arranque de La Liga de España, al vencer por 0-1 a Valencia en Mestalla, en duelo pendiente de la primera fecha.

Pese a jugar como visita, el equipo del chileno fue superior en la cancha, aunque le costó encontrar el gol de la victoria, que llegó en el tramo final del segundo tiempo.

En el minuto 83, después de un gran contragolpe, Pablo García finiquitó la jugada colectiva en el área, con una volea de izquierda, de primera, desatando la alegría de los béticos.

Con el resultado, Betis quedó en el segundo lugar de la tabla, con seis puntos, solo superado por Sevilla, que tiene mejor diferencia de gol; Valencia, en cambio, está decimoquinto, con solo un punto.

En la próxima fecha, Valencia visitará a Deportivo de La Coruña, mientras que Betis visitará a Levante.