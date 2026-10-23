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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Betis y Pellegrini sufrieron nuevo revés por incidente que involucró a Lamine Yamal

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Comité de Apelación de la Federación Española mantuvo los cuatro partidos de suspensión para el mediocampista uruguayo y el club decidió que comience a cumplir el castigo.

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Real Betis, equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, sufrió un nuevo revés disciplinario, luego de que el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rechazó el recurso presentado por la sanción de cuatro partidos contra el mediocampista uruguayo Facundo Bernal.

El castigo surgió tras la expulsión del futbolista durante la derrota por 5-2 ante FC Barcelona, cuando protagonizó un enfrentamiento con Lamine Yamal. La institución sevillana manifestó su disconformidad con la resolución inicial y presentó un recurso para intentar reducir la sanción.

Según el acta arbitral, Bernal fue expulsado por una confrontación "en la que sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego".

El documento también consignó que el delantero de Barcelona no necesitó asistencia médica y pudo continuar el encuentro.

Betis argumentó que el informe arbitral no reflejó adecuadamente el enfrentamiento previo ni la intervención de Yamal, quien recibió tarjeta amarilla por su participación en el incidente. Además, cuestionó que las imágenes permitieran acreditar la agresión descrita por el árbitro.

Sin embargo, el Comité de Apelación mantuvo la resolución del organismo disciplinario y confirmó los cuatro encuentros de suspensión.

De acuerdo con fuentes del club citadas por la agencia EFE, Betis decidió no recurrir por ahora al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), con el objetivo de que Bernal comience a cumplir inmediatamente el castigo.

La institución evaluará si continúa cuestionando la sanción, pero descartó intentar aplazar su cumplimiento, debido a que una postergación podría perjudicar al equipo en un momento más exigente de la temporada.

La resolución representa una nueva complicación para Pellegrini, quien deberá prescindir del mediocampista uruguayo durante cuatro compromisos del campeonato español.

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