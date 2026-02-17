César Azpilicueta entrenó al margen en Sevilla por protocolo de conmoción cerebral

El defensor español César Azpilicueta se ejercitó este martes al margen de sus compañeros en la ciudad deportiva de Sevilla. El club informó que el jugador se encuentra "cumpliendo así con el protocolo por traumatismos y conmociones cerebrales", luego de tener que retirarse del campo en el empate del pasado sábado ante Alavés en el "Estadio Sánchez-Pizjuán".

La institución andaluza detalló que el futbolista navarro "en los próximos días se irá reincorporando al grupo con normalidad". Esta medida busca resguardar la integridad física del zaguero de cara al compromiso del próximo domingo, donde el equipo visitará a Getafe por la vigésima quinta jornada de LaLiga.

El entrenador, el argentino Matías Almeyda, intensificó la preparación del equipo mientras aguarda la resolución del Comité de Competición. El estratego espera conocer la sanción que recibirá tras su expulsión en la fecha pasada y su posterior reacción contra el árbitro Iosu Galech Apezteguía.

En materia de plantel, el técnico recuperó al extremo belga Adnan Januzaj, quien ya entrena con el grupo y puede ser alternativa. Sin embargo, el equipo mantiene en la enfermería a los centrales Andrés Castrín y Marcao Teixeita, al suizo Rubén Vargas y al lateral Joaquín Martínez.

Además de las dudas por lesión, Almeyda deberá rearmar su esquema debido a las sanciones confirmadas del lateral derecho Juanlu Sánchez, expulsado por doble amarilla, y del centrocampista Joan Jordán, quien vio la tarjeta roja estando en el banquillo ante Alavés.