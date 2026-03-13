¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini frente a Celta de Vigo en La Liga de España?
El elenco del "Ingeniero" busca mantenerse en puestos de copa internacionales.
El elenco del "Ingeniero" busca mantenerse en puestos de copa internacionales.
Real Betis, club dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, recibirá a Celta de Vigo este domingo en el Estadio La Cartuja de Sevilla., por la fecha 28 de La Liga española.
El cuadro del "Ingeniero" viene de caer 0-2 ante Getafe, por lo que buscará volver al triunfo y seguir firme en puestos de clasificación a copa internacionales, ya que marcha en el quinto lugar de la tabla con 43 puntos.
El encuentro se jugará este domingo 15 de marzo a las 14:30 horas (17:30 GMT), Estadio La Cartuja, en Sevilla.
La transmisión televisiva será en la señal de cable de DSports, y en streaming en la plataforma DGO.
También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.