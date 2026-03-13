¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini frente a Celta de Vigo en La Liga de España?

Real Betis, club dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, recibirá a Celta de Vigo este domingo en el Estadio La Cartuja de Sevilla., por la fecha 28 de La Liga española.

El cuadro del "Ingeniero" viene de caer 0-2 ante Getafe, por lo que buscará volver al triunfo y seguir firme en puestos de clasificación a copa internacionales, ya que marcha en el quinto lugar de la tabla con 43 puntos.

¿Cuándo y dónde ver a Betis ante Celta?

El encuentro se jugará este domingo 15 de marzo a las 14:30 horas (17:30 GMT), Estadio La Cartuja, en Sevilla.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de DSports, y en streaming en la plataforma DGO.

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