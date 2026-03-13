Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.3°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini frente a Celta de Vigo en La Liga de España?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco del "Ingeniero" busca mantenerse en puestos de copa internacionales.

¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini frente a Celta de Vigo en La Liga de España?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Real Betis, club dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, recibirá a Celta de Vigo este domingo en el Estadio La Cartuja de Sevilla., por la fecha 28 de La Liga española.

El cuadro del "Ingeniero" viene de caer 0-2 ante Getafe, por lo que buscará volver al triunfo y seguir firme en puestos de clasificación a copa internacionales, ya que marcha en el quinto lugar de la tabla con 43 puntos.

¿Cuándo y dónde ver a Betis ante Celta? 

El encuentro se jugará este domingo 15 de marzo a las 14:30 horas (17:30 GMT), Estadio La Cartuja, en Sevilla.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de DSports, y en streaming en la plataforma DGO.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada