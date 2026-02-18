¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Athletic de Bilbao por La Liga española?

Elche, equipo del chileno Lucas Cepeda, visitará a Athletic de Bilbao este viernes por la fecha 25 de La Liga española.

El conjunto de Cepeda no gana hace siete partidos en el principal torneo de fútbol español y está complicado en la tabla de posiciones: Se encuentra en la posición 16° con 25 unidades, a solo una del descenso.

¿Cuándo y dónde ver a Elche vs. Athletic Club?

El encuentro se jugará este viernes 20 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio de San Mamés.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney +.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl