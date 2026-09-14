¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Real Madrid en La Liga?

Elche, equipo del chileno Lucas Cepeda, enfrentará este martes al poderoso Real Madrid en el Estadio Martínez Valero, en el marco de la sexta fecha de La Liga de España.

El partido está programado para las 16:30 horas (19:30 GMT) y tendrá transmisión televisiva en DSports en DirecTV, y en streaming en la plataforma DGO y Paramount+.

El conjunto del seleccionado chileno está muy complicado en el torneo, en el penúltimo lugar, con tres derrotas y dos empates en las cinco fechas disputadas, por lo que necesita conseguir una hazaña ante los merengues para celebrar su primer triunfo liguero.

Real Madrid, dirigido por José Mourinho, está en el segundo lugar, con 12 puntos, y buscará la victoria para meter presión a Barcelona en la pelea por el liderato.

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