¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Getafe por la Liga española?

Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, visitará a Getafe por la fecha 25 de La Liga española.

El conjunto andaluz está complicado en la tabla de posiciones, se ubica en el 13° lugar con 26 unidades, a dos de zona de descenso, y no conoce la victoria desde hace tres fechas.

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla frente a Getafe?

El partido será el domingo 22 de febrero a las 10:00 horas (13:00 GMT) en el Coliseum.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de DirecTV Sports, y en streaming en la plataforma DGO.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.