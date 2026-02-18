Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Getafe por la Liga española?
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El equipo de los chilenos no gana hace tres fechas.
Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, visitará a Getafe por la fecha 25 de La Liga española.
El conjunto andaluz está complicado en la tabla de posiciones, se ubica en el 13° lugar con 26 unidades, a dos de zona de descenso, y no conoce la victoria desde hace tres fechas.
El partido será el domingo 22 de febrero a las 10:00 horas (13:00 GMT) en el Coliseum.
La transmisión televisiva será en la señal de cable de DirecTV Sports, y en streaming en la plataforma DGO.
También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.