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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver al Sevilla de Alexis y Suazo ante Atlético de Madrid en La Liga de España?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro de los chilenos se encuentra a dos puntos de la zona de descenso.

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Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, se enfrentará ante Atlético de Madrid en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán" por la fecha 31 de La Liga de España.

El cotejo está programado para jugarse este sábado 11 de abril a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".

Podrás ver el encuentro por streaming a través Disney+ Premium.

Tras la dolorosa caída ante Real Oviedo los andaluces buscarán volver al triunfo tras cinco partidos consecutivos. Los banquirrojos se presentarán al encuentro en el puesto 17 con 31 puntos a dos unidades de la zona de descenso.

Por su parte, Atlético de Madrid viene en un gran momento tras vencer 2-0 a FC Barcelona en la ida de cuartos de final en la UEFA Champions League.

Además esta jornada en La Liga contará con el atractivo de que será la "fecha retro", donde los equipos jugarán con camisetas inspiradas en modelos antiguos y otras novedades.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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