¿Cuándo y dónde ver el debut de Betis de Pellegrini en La Liga ante Real Sociedad?

Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, tendrá este viernes su debut en La Liga de España, cuando enfrente a Real Sociedad en la segunda fecha del torneo.

El duelo está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) de este viernes 21 de agosto en La Cartuja de Sevilla y tendrá transmisión en TV cable en la señal de DSports, mientras que en streaming se podrá ver en la plataforma DGO y en Paramount+.

El arranque de temporada para los dirigidos del chileno comienza una semana más tarde, ya que el duelo contra Valencia en la primera fecha fue aplazado por la participación de Giovani Lo Celso en el Mundial 2026.

Sin embargo, el argentino está con problemas físicos y se perderá este compromiso.

Para Pellegrini, la meta a batir esta temporada es alta, ya que en la campaña pasada logró un importante quinto lugar, que le permitió clasificar por segunda vez en la historia del club a la Champions League.

En la pretemporada, el equipo disputó ocho amistosos, con cinco triunfos, destacando un 3-1 sobre el campeón del fútbol inglés, Arsenal.

Sin embargo, su último partido, el pasado 15 de agosto, fue una derrota por la mínima ante el campeón de Italia, Inter de Milán.

Real Sociedad, por su lado, también buscará superar la barrera de la temporada pasada, en donde terminó décimo en el torneo liguero, aunque pudo celebrar el título de la Copa del Rey.

Para los vascos también será el debut en La Liga, ya que la fecha pasada se aplazó su enfrentamiento ante Real Madrid.

Todos los detalles del duelo de Betis y Real Sociedad los podrás seguir en Cooperativa.cl.