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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver el duelo clave de Sevilla de Alexis y Suazo ante Real Madrid en La Liga?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro de los chilenos necesita un triunfo para salvarse definitivamente del descenso.

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Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, recibirá este domingo a un Real Madrid en crisis, en un duelo decisivo de la penúltima fecha de La Liga de España.

El partido está programado para las 13:00 horas (17:00 GMT) en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", y será transmitido en TV por la señal de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney+ Premium.

Los andaluces, con Alexis y Suazo entre sus figuras, están duodécimos en la tabla con 43 puntos, pero aún no está definida la permanencia, ya que solo hay cuatro unidades de diferencia con Mallorca y Levante, que están en la zona de descenso.

Sevilla depende de sí mismo y un triunfazo ante los merengues le permitirá asegurar la categoría, e incluso meterse a la pelea por clasificar a Conference League.

Real Madrid, por su parte, perdió el título ante Barcelona y está en el segundo lugar. A mediados de semana le ganó a Real Oviedo, pero fue un partido marcado por los abucheos de la hinchada a Kylian Mbappé.

Todos los detalles de este partido los podrás seguir junto a Cooperativa.cl.

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