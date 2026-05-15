¿Cuándo y dónde ver el duelo clave de Sevilla de Alexis y Suazo ante Real Madrid en La Liga?
El cuadro de los chilenos necesita un triunfo para salvarse definitivamente del descenso.
El cuadro de los chilenos necesita un triunfo para salvarse definitivamente del descenso.
Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, recibirá este domingo a un Real Madrid en crisis, en un duelo decisivo de la penúltima fecha de La Liga de España.
El partido está programado para las 13:00 horas (17:00 GMT) en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", y será transmitido en TV por la señal de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney+ Premium.
Los andaluces, con Alexis y Suazo entre sus figuras, están duodécimos en la tabla con 43 puntos, pero aún no está definida la permanencia, ya que solo hay cuatro unidades de diferencia con Mallorca y Levante, que están en la zona de descenso.
Sevilla depende de sí mismo y un triunfazo ante los merengues le permitirá asegurar la categoría, e incluso meterse a la pelea por clasificar a Conference League.
Real Madrid, por su parte, perdió el título ante Barcelona y está en el segundo lugar. A mediados de semana le ganó a Real Oviedo, pero fue un partido marcado por los abucheos de la hinchada a Kylian Mbappé.
Todos los detalles de este partido los podrás seguir junto a Cooperativa.cl.