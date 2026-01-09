Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver el partido de Sevilla de Sánchez y Suazo ante Celta de Vigo por La Liga?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro de los chilenos busca recuperarse tras la dura goleada sufrida en la fecha anterior.

¿Cuándo y dónde ver el partido de Sevilla de Sánchez y Suazo ante Celta de Vigo por La Liga?
Sevilla, club en el que militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, se enfrentará a Celta de Vigo este lunes 12 de enero por la fecha 19 de La Liga, buscando sacudirse los malos resultados.

El equipo de los nacionales llega golpeado a este compromiso tras sufrir una contundente derrota por 3-0 ante Levante en la jornada pasada. Con este resultado, el elenco andaluz se ubica en la duodécima posición de la tabla con 20 puntos.

El encuentro que se disputará en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán" está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de ESPN, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Disney+.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

En portada