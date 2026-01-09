¿Cuándo y dónde ver la final de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Real Madrid?

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo 11 de enero en el King Abdullah Stadium, en Arabia Saudita, por la gran final de la Supercopa de España 2026.

El equipo dirigido por Hansi Flick llegó a esta instancia tras una exhibición que terminó 5-0 ante Athletic Club.

Mientras que los de Xabi Alonso se instalaron en la definición tras quedarse con el derbi ante Atlético de Madrid por 2-1.

El partido, que vuelve a encontrar a encontrar a ambos clubes por segunda edición consecutiva, está pactado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido a través de la plataforma de streaming Mega GO.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.