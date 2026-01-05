Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Real Madrid y Atlético en la Supercopa de España?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "Merengues" llegan como subcampeón de La Liga y Copa del Rey, mientras los "Colchoneros" llegan como mejor clasificados en la tabla.

¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Real Madrid y Atlético en la Supercopa de España?
Real Madrid y Atlético de Madrid se medirán en la semifinal de la Supercopa de España que se jugará en Arabia Saudita este jueves 8 de enero en el King Abdullah Sports City.

El conjunto merengue llegó a este torneo como subcampeón de LaLiga y de la Copa del Rey.

Por su parte, el equipo colchonero accedió a estas instancias al ser el mejor clasificado en LaLiga tras los dos finalistas de la Copa (Barcelona y Real Madrid), ocupando la tercera posición en el torneo español.

El encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid , está pactado para las 16:00 horas (19:00 GMT) de este jueves 8 de enero y podrás seguirlo por televisión en Dsports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

