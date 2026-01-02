Dolor de cabeza en Nervión: Almeyda pierde piezas clave en Sevilla

Un panorama complejo enfrenta Sevilla de cara a la próxima jornada de la liga española. Su entrenador, Matías Almeyda, manifestó este viernes su preocupación por las bajas que afectan al plantel en la antesala del compromiso de este domingo ante Levante, duelo que calificó de "mucha importancia".

El DT lamentó profundamente la situación de Alfon. El extremo, quien "venía creciendo en los entrenamientos", sufrió una lesión en el sóleo durante la práctica del jueves. "Estará unos dos semanas fuera. Es una pena no tenerlo casi nunca al cien por cien", comentó, recordando que es el tercer problema físico del jugador en la temporada.

Pero los problemas no terminan ahí. Almeyda reveló que existen "dos o tres bajas por fiebre" en el equipo y que se está "estudiando internamente" el origen de las reiteradas lesiones. A esto se suma la ausencia de Rubén Vargas, quien sigue en proceso de recuperación.

Sin técnico en la banca y el caso Gattoni

Para el duelo ante Levante, que estrenará al portugués Luis Castro como DT, Almeyda no podrá estar al borde del campo debido a su expulsión en el "Santiago Bernabéu". "Me estaré comunicando desde algún lugar con Javi (Martínez)", explicó sobre cómo dirigirá a distancia.

Finalmente, el técnico trasandino se refirió a la situación de Federico Gattoni, central argentino que regresó tras un préstamo en River Plate. "Hablé de su paso por River, donde jugó poco. Está entrenando y debe ser tratado con respeto", señaló, aunque aclaró que están atentos a "qué pasa en el mercado", abriendo la puerta a una nueva salida del defensor.