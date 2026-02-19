DT de Elche y la titularidad de Cepeda: Seguramente, la realidad es que no iba a jugar

El técnico de Elche, Eder Sarabia, confesó que la titularidad del delantero chileno Lucas Cepeda en el empate sin goles ante Osasuna no formaba parte de la planificación original. El DT admitió que el futbolista nacional ingresó al once inicial debido a la baja imprevista de uno de sus compañeros de plantel.

"Voy a ser totalmente sincero. Seguramente, la realidad es que no iba a jugar, porque era muy probable que fuera a jugar Grady, pero su lesión abrió la posibilidad. Esto es el fútbol. Nosotros en los entrenamientos intentamos no dar demasiadas pistas a los jugadores para que estén conectados hasta el final", explicó el adiestrador de Elche en conferencia de prensa.

El exfutbolista de Colo Colo cumplió con una destacada actuación durante los 80 minutos que permaneció en el terreno de juego, superando las aprensiones que mantenía el cuerpo técnico. "Tenía un poco de dudas, sobre todo en las situaciones defensivas, porque no lo conozco tanto y no sabía si iba a poder perseguir su marca o retornar, y nos enseñó todo lo que nos puede dar", añadió Sarabia sobre el desempeño en España.

La receta del técnico español apunta a mantener la intensidad competitiva, valorando que Lucas Cepeda estuviera listo para responder pese a la premura de su inclusión. "A veces cuando el jugador interpreta que no va a jugar, baja los brazos. Cuando se abre una oportunidad, como ésta de Lucas, quizás no está del todo preparado, pero él lo hizo muy bien", sentenció el DT.

Tras este debut como estelar, el atacante formado en Santiago Wanderers buscará consolidarse en la alineación titular. El próximo desafío para Lucas Cepeda y Elche será este viernes, cuando visiten a Athletic de Bilbao en el Estadio San Mamés por la vigésimo quinta jornada de la liga española.