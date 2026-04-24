DT de Sevilla lanzó duras palabras contra sus dirigidos en plena lucha por la permanencia

Sevilla, cuadro donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, sufrió un duro golpe en su lucha por la permanencia tras caer por 2-0 frente a Levante. La derrota dejó al elenco andaluz en una posición muy comprometida, apenas un punto por encima de la zona roja cuando restan seis fechas para el final del campeonato.

El revés golpeó fuerte al interior del plantel y quedó reflejado en las declaraciones de su técnico, Luis García Plaza, quien no escondió su molestia por lo exhibido en el primer tiempo de un partido que tuvo al delantero nacional desde el segundo tiempo y al lateral en el banco de suplentes.

"La primera parte es... Les dije en el descanso que no los conozco. No llevo mucho con ellos, pero eran futbolistas con mucho miedo a jugar, a quitarse el balón del medio. No estoy diciendo nada que no les haya dicho a ellos, y además lo saben", lanzó en conferencia de prensa.

El entrenador español remarcó que la reacción del complemento no alcanza para tapar lo hecho antes del descanso. "La segunda parte fue lo contrario, el equipo lo intentó, tuvo sus momentos para hacer un gol, para empatar, pero no hemos estado tan finos en el último momento", apuntó.

García Plaza fue todavía más severo al analizar la presentación de su escuadra. "No nos podemos permitir regalar una primera parte como la regalamos, y ya no solo eso, es que regalamos hasta el gol. Es algo que les dije en el descanso. No entiendo, son futbolistas, si quieren la pelota tienen que tenerla. Es lo peor que hemos hecho desde que estoy aquí, son tres jornadas, pero es lo peor que hemos hecho", sostuvo.

Más adelante, insistió en que el equipo necesita elevar su personalidad en un tramo decisivo de la temporada. "Nos falta también un poquito de cosas para hacer más daño, pero por lo menos es la base. La primera parte fue muy mala, muy mala, la verdad. Y lo saben ellos. Les dije que no habrá haber nadie que pelee por ellos ni nadie que venga a levantarnos", expresó.

El técnico cerró con un mensaje directo para sus jugadores en medio de la pelea por evitar el descenso. "Hay que levantar la cabeza y realmente ser futbolistas y jugar al fútbol cuando tengas la pelota. En la primera parte se nos ha olvidado. La segunda parte es el camino, mejorando cosas, pero es el camino. Va a ser muy duro. Este es un club grandísimo, pero ahora mismo es un equipo que tiene que luchar. Tenemos que arrimarnos, juntarnos y hacer las cosas mejor en el campo", sentenció.