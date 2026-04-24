El Betis de Manuel Pellegrini logró un celebrado empate en los descuentos ante Real Madrid

Real Betis, equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, consiguió un meritorio empate 1-1 frente a Real Madrid este viernes en el Estadio de La Cartuja por la apertura de la fecha 32 enla Liga española.

Pese a que los "merengues" lograron romper tempranamente la paridad gracias a un gol de Vinicius Junior (17'), los pupilos del "Ingeniero" reaccionaron y exigieron en reiteradas ocasiones al guardameta ucraniano Andriy Lunin.

Llegado el complemento Kylian Mbappé (53') amplió las cifras, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. Esto obligó a una nueva reacción de Pellegrini y su premio llegó cuando Héctor Bellerín (90+3') capturó un balón suelto tras una recuperación de Antony para la igualdad.

Con este resultado, Real Betis alcanzó los 50 puntos y se consolidó en la quinta ubicación. Por su parte, Real Madrid se estancó con 74 positivos y quedó a ocho de distancia del líder, Barcelona, que debe jugar ante Getafe.

El próximo desafío para el cuadro bético será ante el colista Real Oviedo, buscando acercarse a puestos de Champions League. En tanto, los de Alvaro Arbeloa harán de forasteros ante Espanyol el mismo 3 de mayo.