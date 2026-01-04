Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga española

El buzo viral de Maduro apareció este domingo en la liga española

Publicado:
Cooperativa.cl

Los hinchas y la prensa en España resaltó el "timing" en el uso de la indumentaria.

El buzo viral de Maduro apareció este domingo en la liga española
En portada

Mallorca este domingo recibe a Girona por la fecha 18 de la liga española, pero las miradas se centraron en la indumentaria con la que el club balear llegó al estadio por el timing de su uso.

Auspiciado por la firma Nike, el club local se presentó con el mismo modelo gris de la línea Tech Fleece que vistió Nicolás Maduro en la primera fotografía oficial compartida tras su captura en Caracas por parte de fuerzas militares estadounidenses.

Los fanáticos y prensa de España no dejaron pasar la coincidencia del buzo quedó marcado como una especie de "Maduro style".

