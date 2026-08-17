Elche de Cepeda debutó en La Liga con un empate frente a Deportivo La Coruña

Elche, con el delantero nacional Lucas Cepeda entre sus filas, tuvo su debut en la liga española este lunes y logró un empate 1-1 como forastero ante Deportivo La Coruña.

El chileno inició como suplente, viendo desde la banca la apertura de la cuenta de los gallegos con un golazo de Pierre Emerick Aubameyang, flamante refuerzo del "Dépor", al minuto 21.

Cepeda entró a los 60' en reemplazo del volante Martim Neto. A los 76' cayó el empate de Elche gracias a un certero cabezazo de Marc Aguado.

De esta manera, Elche se sumó al binomio de Racing de Santander y Villarreal como los elencos que arrancaron la temporada con una igualdad, aunque cabe resaltar que la primera fecha tiene cuatro partidos aplazados.

El próximo partido del equipo de Cepeda será de local ante FC Barcelona el domingo 23 de agosto a las 15:30 horas de Chile (19:30 GMT).