Luego de largos 14 años de ausencia, el ascendido Racing de Santander redebutó en La Liga de España con un 1-1 de local frente a Villarreal en la primera fecha del torneo 2026/27.

Los verdiblancos empezaron arriba con goles de Andrés Martín García (21') y Sergio Martínez (34'), pero el "submarino amarillo" igualó gracias a Pape Gueye (45') y Nicolás Pépé (45+1').

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