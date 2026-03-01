Elche de Cepeda salvó un empate contra Espanyol que extendió su sequía

El delantero nacional Lucas Cepeda sumó su tercer partido como titular con Elche, elenco que este domingo sufrió hasta el final para conseguir una valiosa igualdad 2-2 ante Espanyol por la fecha 26 de La Liga de España.

El chileno participó directamente en un par de acciones de riesgo para el conjunto ilicitano, aunque salió reemplazado en el minuto 71 por Grady Diangana.

Espanyol abrió la cuenta en el amanecer del compromiso gracias a Enrique García (6'). Marc Aguado (42') emparejó las cifras en el epílogo de la primera fracción con un gol "de carambola", pues se interpuso en el despeje de un defensor y el rebote fue directo al arco, dejando sin opción de reaccionar al arquero Marko Dmitrovic.

Carlos Romero volvió a poner por delante a los catalanes (56') y cuando se disputaban los últimos instantes del duelo el árbitro le dio un penal al dueño de casa por una mano.

Rafael Mir se paró frente al esférico y sentenció el definitivo 2-2 justo al minuto 90 de partido.

Con el sufrido empate, Elche llegó a 26 puntos, sacándole dos a un Mallorca que abre la zona de descenso.

El próximo de Elche será visitar a Villarreal, el domingo 8 de marzo a las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT), intentando cortar su racha de nueve compromisos sin saber de victorias en el certamen español.