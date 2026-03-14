Elche tuvo a Lucas Cepeda en la aparatosa caída como visita ante Real Madrid

Elche, que contó con la titularidad del atacante chileno Lucas Cepeda, sufrió un nuevo traspié en sus aspiraciones de abandonar la zona baja luego de caer por 4-1 ante Real Madrid en el "Santiago Bernabéu", por la fecha 28 de La Liga.

Aunque los dirigidos por Eder Sarabia entraron con personalidad al recinto adversario, los anfitriones continuaban con el impulso que los hizo triunfar ante Manchester City por octavos de Champions League. Con esto, Antonio Rüdiger (39') y Federico Valverde (44') abrieron la cuenta.

Posteriormente, el trámite no cambio y el formado en Santiago Wanderers hizo abandono en lugar de Rafa Mir (64'). Acto seguido, Dean Huijsen (66') amplió las diferencias y pese a que el autogol de Manuel Ángel Morán (85') dio el descuento, apareció Arda Güler (89') para cerrar todo.

Con esto, Elche llegó a 11 partidos consecutivos sin conocer de victorias y se ubicó decimoséptimo con 26 puntos, uno sobre la zona de descenso.

En la siguiente fecha, el cuadro de Cepeda le tocará recibir al propio Mallorca que le pisa los talones, el sábado 21 de marzo.

En tanto, Real Madrid quedó con 66 positivos como escolta de FC Barcelona por una unidad. Todo esto será preparativo para su revancha ante Manchester City en Inglaterra el próximo martes 17 para luego recibir a Atlético de Madrid el domingo 22 por la fecha 29 de la Liga.