Emoción a mil: Tenerife honró a Jesús de Miguel con un triunfo en su regreso a las canchas

El Club Deportivo Tenerife vivió una emotiva jornada este domingo, con su primer partido tras el fallecimiento de Jesús de Miguel y un triunfo de 2-0 como local ante AD Ceuta por la fecha 14 del ascenso español.

En la antesala del encuentro los blanquiazules dedicaron múltiples homenajes para De Miguel, quien perdió la vida el pasado 3 de noviembre tras una fuerte infracción de Jesús Owono, arquero de FC Andorra.

Los árbitros y Ceuta se unieron a los gestos en memoria de "Demi" con una polera especial al salir a la cancha y el minuto de silencio. En tanto, los hinchas desplegaron un lienzo y aplaudieron al minuto 9 de juego.

Tenerife estalló con el 1-0 anotado por Nacho Gil al minuto 40. Visiblemente emocionado, el autor del gol le dedicó el gol a su fallecido compañero mostrando su camiseta.

El central Neal Viereck liquidó el partido con el 2-0 cuando corría el minuto 86.

Además del gesto de triunfar en honor a De Miguel, el festejo en casa le permitió a Tenerife dejar atrás siete jornadas consecutivas sin victorias en la Segunda División de España, alcanzando 18 puntos con un partido pendiente.