Era su primer gol: El "globito" que le valió amarilla a Lucas Cepeda en España

Lucas Cepeda sumó una nueva titularidad en Elche, pero obtuvo una inesperada tarjeta amarilla luego de una gran definición que pudo ser su primer gol en España, en lo que terminó siendo una derrota contra Athletic Club de Bilbao.

Al minuto 45+1', con la cuenta aún 0-0, el nacional lanzó un "globito" perfecto por encima del arquero Unai Simón.

Sin embargo, antes se había cobrado fuera de juego y el árbitro sacó la tarjeta aduciendo que el nacional lanzó el balón lejos. Cepeda se defendió con un claro "no escuché (el silbato)"; aquello no bastó para el juez Alejandro Hernández.

- Revisa la secuencia: