Lucas Cepeda jugó su primer partido completo con Elche en caída ante Athletic de Bilbao en La Liga

El futbolista chileno Lucas Cepeda tuvo una jornada de dulce y agraz en España, pues fue titular y jugó su primer partido completo con Elche CF, pero sufrió una derrota de 2-1 a manos de Athletic Club, en el inicio de la fecha 25 de La Liga.

Al cierre del primer tiempo (45+6') el nacional definió con una notable vaselina, pero su primer gol en Europa no valió porque un cobro ya había detenido la jugada.

Cepeda alegó no haber escuchado el silbato, pero aquello no lo salvó de ver la tarjeta amarilla, pues el árbitro interpretó que lanzó el balón lejos para impedir la reanudación vasca.

Athletic dominó ampliamente la generación de peligro y abrió el marcador a los 64' gracias a Gorka Guruzeta, pero la visita empató rápidamente mediante un penal de André Silva, cinco minutos después.

Finalmente, los de Bilbao volvieron a ponerse arriba con un penal que además concretó un doblete de Guruzeta al minuto 89 de partido.

Con este resultado, Elche se quedó con 25 unidades en el puesto 26, con serio peligro de caer a la zona de descenso que abre Mallorca con solo un punto de distancia. Los baleares jugarán este fin de semana contra Celta de Vigo este domingo 22 de febrero (14:30 de Chile, 17:30 GMT).